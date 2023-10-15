انت الان تتابع التكييف إلى استغناء والحرارة تنخفض.. "الحصيني" يرسم خريطة لأجواء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:51 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: مع نهاية هذا الأسبوع قد يستغني البعض في الوسطى والشرقية عن التكييف ليلًا؛ مشيرًا إلى انخفاض ملموس في الحرارة على شمال المملكة خلال الأيام الماضية. وأوضح "الحصيني"، أنه -بحسب النماذج العددية للطقس- يُتوقع من الثلاثاء القادم وتزامنًا مع بداية الوسم تحسن تدريجي وملموس في الحرارة نزولًا ويطرأ انخفاض تدريجي في الحرارة إن شاء الله. وأبان أن الانخفاض في الحرارة يتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية على الوسطى والشرقية؛ لتصبح الأجواء لطيفة أول الليل تميل للبرودة نسبيًّا في ساعات الفجر ليلًا، ونهارًا تميل للحرارة. وأضاف، عبر حسابه على منصة "تويتر": "الشمالية والمرتفعات الجبلية باردة ليلًا ومعتدلة نهارًا، ويمتد تحسن الحرارة إلى الغربية، وإن كان بشكل أقل؛ فيما تميل الحرارة في الغربية للحرارة نهارًا نسبيًّا لطيفة فجرًا".

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