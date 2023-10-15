شكرا لقرائتكم خبر عن برامج "التدريب التقني" بالمدينة المنورة..كيفة التقديم ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة المدينة المنورة اليوم، عن بدء التقديم الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني من هذا العام في برامج دبلوم الكلية التقنية الصباحي والمسائي، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية "صباحي"، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّنت الإدارة أن التقديم متاح عبر بوابة قبولي على الـــرابـــط، ويشمل 30 تخصصاً لبرامج دبلوم الكليات إضافة إلى 10 تخصصات لبرامج المعهد الصناعي الثانوي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

برامج توعوية

أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 5400 برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا استهدفت أكثر من 180 ألف متدرب ومتدربة خلال العام التدريبي الماضي 1444هـ، بالمنشآت التدريبية في جميع مناطق المملكة.

وتعمل المؤسسة على تقديم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد والتثقيف في كافة الكليات والمعاهد التابعة لها، بهدف بناء وتعزيز المفاهيم والقيم الفاضلة لدى المتدربين، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة لهم، ومساعدتهم من خلال برامج متخصصة على تجاوز التحديات السلوكية والتدريبية التي قد تواجههم.