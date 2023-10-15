شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتطبيق العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة وذلك في مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات المنشآت الصحية، ومخالفات اتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات البيع، ومخالفات المباني.

وأوضحت الوزارة بأنه بعد وقوع الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة الغير موضح بها مهل تصحيحية، وكذلك للمخالفات غير الجسيمة لكل من الأنشطة: "التجارية، النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ"، فإنه يطبق مدة 14 يومًا وذلك كأقل فترة تقع قبل إيقاع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.

الحد الأدنى للمخالفة

وأضافت: "يكون الحد الأدنى للمخالفة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة والغير جسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، والحد الأعلى للمخالفة الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، هي مايتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم".

وبيّنت الوزارة بأن الحد الأعلى للمخالفة غير الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، هي مايتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات، بداية بالحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة نسبة 50% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة.

ولفتت إلى أن المخالفة تطبق بشكل مؤتمت وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، وتطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء "للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء» لكل من المخالفات الجسيمة والغير جسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية "الإنذار قبل الجزاء الأول» للمخالفات الغير جسيمة".