شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ " اليوم " : التبرع بالدم يحمي من أمراض قاتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختصون في أمراض الدم لـ "اليوم" ، أن التبرع بالدم يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

وأوضحوا أن الدراسات أثبتت أن الذين يتبرعون بدمهم باستمرار لمرة واحدة على الأقل كل سنة، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.

وقالت استشاري أمراض ونقل الدم، أ.د سلوى إبراهيم هنداوي إن التبرع بالدم مهم جدًا لإنقاذ حياة العديد من المرضى، مبينة أن هناك مرضى مثل المصابين بفقر دم البحر الأبيض المتوسط، لا يمكن أن يستمروا في الحياة من دون نقل الدم لهم باستمرار كل ٣-٤ أسابيع.

د. سلوى هنداوي- اليوم

وأضافت: "لا يحبذ التبرع بالدم أثناء الدورة الشهرية للسيدات، وخصوصًا إن كانت الدورة غزيرة وغير منتظمة، وذلك لأنها تؤثر على نسبة الحديد في الدم وبالتالي نسبة الهيموجلوبين".

شروط التبرع بالدم

قالت استشاري علم أمراض الدم في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، د. حنان الدعيلج: هناك أمور عامة يجب مراعاتها قبل التبرع بالدم لضمان لياقة المتبرع، كأن يكون عمره بين 18-65 عامًا، و ألا يقل وزنه عن 50 كلجم، و أن يكون مستوى الهيموجلوبين و معدل ضغط الدم لديه في المستويات الطبيعية لعمره و جنسه، وأن لا يكون لديه موانع صحية للتبرع و كذلك أن يجتاز الفحص السريري.

د. حنان الدعيلج- اليوم

وأشارت إلى أنه لا يمكن التبرع بالدم في حال وخز الجسم، كرسم الوش "التاتو" إلا بعد ستة أشهر من الوخز، وفي حال إجراء عمليات او إجراءات جراحية بسيطة كإجراءات الأسنان.

وقالت مستشارة الأمراض الوراثية، أخصائية المختبرات الطبية يارا العسالي : " تؤثر الدورة الشهرية على التبرع بالدم للسيدات، حيث يجب تأجيل التبرع أثناء فترة الدورة الشهرية بسبب احتمال انخفاض مستويات الحديد في الدم".

يارا العسالي- اليوم

وبينت أن الفوائد الصحية للمرأة تشمل تقوية الجهاز المناعي، وتحسين الصحة القلبية، وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام ، ومن الناحية النفسية، يمكن أن يزيد التبرع بالدم من الشعور بالرضا والإشباع بالمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين .