السعودية | اليوم.. “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلن “المرور” في تغريدة على “إكس”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الإثنين 16 أكتوبر، لافتاً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.