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السعودية | انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.99 ريال

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.99 ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض 

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.99 ريال، أي ما يعادل نحو 62.13 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.58 ريال، أي ما يعادل نحو 56.95 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.87 ريال، أي ما يعادل نحو 54.37 دولار، وعيار 18 وصل 174.74 ريال، أي ما يعادل نحو 46.60 دولار

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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