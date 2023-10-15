السعودية | اللجنة الفنية السعودية المغربية للنقل البحري والموانئ تختتم أولى اجتماعاتها في الدار البيضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت اللجنة الفنية السعودية المغربية للنقل البحري والموانئ أعمال أولى اجتماعاتها المنعقدة في مدينة الدار البيضاء المغربية، برئاسة وكيل النقل البحري بالهيئة العامة للنقل الكابتن عبدالرحمن بن معتوق الثنيان، ومدير الملاحة البحرية المغربية نجيب الكركوري، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية الممثلين من الجانب المغربي.

ويأتي الاجتماع استكمالًا لمسيرة التكامل والتنسيق من خلال اللجنة، وتطوير العلاقات الثنائية في صناعة النقل البحري والموانئ، ومناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السلطات البحرية، وتطوير الخليج 365 المخصصة لصناعة وإصلاح السفن، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بشأن التعليم والتدريب البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

وأكد الجانبان في نهاية الاجتماعات على عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم صناعة ونهضة القطاع البحري والبحارة.