السعودية | الحصيني: تحسن تدريجي و ملموس في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء

وأضاف الحصيني، عبر منصة (إكس)، أن البعض قد يستغني في الخليج 365 الوسطى والشرقية قد يستغني عن التكييف ليلاً، بعد الانخفاض الملموس في الحرارة على شمال المملكة خلال الأيام الماضية.

أخبار قد تهمك