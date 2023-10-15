السعودية | الحصيني: تحسن تدريجي و ملموس في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحصيني: تحسن تدريجي و ملموس في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، تحسنا تدريجيا و ملموسا في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء.
وأضاف الحصيني، عبر منصة (إكس)، أن البعض قد يستغني في الخليج 365 الوسطى والشرقية قد يستغني عن التكييف ليلاً، بعد الانخفاض الملموس في الحرارة على شمال المملكة خلال الأيام الماضية.
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وأردف الباحث في الطقس، أنه متوقع من الثلاثاء القادم وتزامن مع بداية الوسم، حدوث تحسن تدريجي و ملموس في الحرارة نزولاً و يطرأ انخفاض تدريجي في الحرارة.
وأكمل الحصيني، أن الانخفاض يتراوح من”3″ الى”5″ درجات مئوية على الخليج 365 الوسطى والشرقية لتصبح الأجواء لطيفة أول الليل تميل للبرودة نسبيا في ساعات الفجر ليلاً على الوسطى والشرقية ونهاراً تميل للحرارة.
وتابع، أن الخليج 365 الشمالية والمرتفعات الجبلية تكون باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً، ويمتد تحسن الحرارة الى الغربية وان كان بشكل أقل، وتميل الأجواء في الخليج 365 الغربية إلى الحرارة نهارا نسبيا وتكون لطيفة فجرا.
https://x.com/A__alhussaini/status/1713394289625939993?s=20
15 أكتوبر 2023 - 11:04 صباحًا