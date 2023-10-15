انت الان تتابع "مستشفى الملك عبدالله ببيشة" يقدّم 644 ألف خدمة طبية وعلاجية بالنصف الأول من 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قدّم مستشفى الملك عبدالله ببيشة، 644.283 خدمة صحية بمختلف أقسام المستشفى خلال النصف الأول لعام 2023م.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل في هذه الفترة عدد 47429 مراجعاً، كما استقبل قسم العيادات الخارجية بالمستشفى عدد 51382 مستفيداً، وتم إجراء عدد 2773 عملية جراحية، منها 1384 عملية جراحة اليوم الواحد، وعمل 476 عمليات قسطرة قلبية.

وأضافت أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة، صرف عدد 105717 وصفة دوائية، فيما تمّ إجراء 258716 فحصاً مخبرياً، و4093 جلسة غسيل دموي.

وتابعت "صحة بيشة"، أن مركز السكري والغدد الصماء بالمستشفى استقبل عدد 11735 مستفيداً، إضافة إلى 6349 زيارة ميدانية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية.

وأوضح قسم الإحصاء بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ، أن مركز خدمات التأهيل الطبي بالمستشفى قدّم خدماته لعدد 29374 مستفيداً ومستفيدة، وعدد 105053 فحص أشعة بجميع اقسامها في المستشفى، فيما استقبل المستشفى عدد 4265 مريضاً تم تنويمهم بالمستشفى، وقدّم مكتب خدمات التعاون الصحي بالمستشفى خدماته الطبية لعدد 1335 مستفيداً ومستفيدة، كما قدّم قسم التقارير الطبية بالمستشفى خلال النصف الأول من هذا العام عدد 4261 خدمة لمراجعي القسم، فيما استقبل قسم الطب الاتصالي عدد 5625 مستفيداً ومركز الاتصال بالمستشفى في الفترة نفسها عدد 5700 مستفيد ومستفيدة.