انت الان تتابع "التكاثر وموائل آمنة للتعشيش".. 4 أسباب لهجرة الطيور يبرزها "الحياة الفطرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن عديدٍ من الأسباب وراء هجرة الطيور.

وأوضح المركز، أن عملية هجرة الطيور من الرحلات الموسمية التي تقوم بها هذه الكائنات، مشيراً إلى أن أسباب هجرة الطيور تشمل: "البحث عن الطعام، والتكاثر، وإيجاد موائل آمنة للتعشيش، والتعافي من الأمراض".

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