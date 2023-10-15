"تقنية البنات بعرعر" تعلن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الكلية التقنية للبنات بعرعر، عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ، ابتداءً من اليوم 30/ 3/ 1445هـ وحتى 30/ 4/ 1445هـ.

وأوضحت الكلية، أن التخصصات المتاحة بالكلية هي تقنية التزيين والتجميل، وتقنية تصميم وتصنيع الأزياء، والتقنية الإدارية والمالية؛ مشيرة إلى أن التسجيل سيكون عبر "بوابة قبولي" في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.

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