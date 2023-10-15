انت الان تتابع نيويورك تايمز: الهجوم البري على غزة تأجل بسبب الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 8:32 صباحاً

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة تأجل لأسباب من بينها حالة الطقس. وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير أعده اثنان من صحفييها، بينهم رونين بيرغمان المتخصص في الشؤون الاستخبارية؛ أن المخطط الأوليّ للهجوم على غزة كان في نهاية الأسبوع؛ لكن الأمر تأجل لعدة أيام بسبب ظروف الطقس جزئيًّا؛ حيث يؤدي تراكم الغيوم إلى جعل المهمة أصعب للطيارين الحربيين ومشغّلي الطائرات المسيّرة، فلا يتمكنون من تقديم الغطاء الجوي للقوات الأرضية. ونقلت "نيويورك تايمز" المعلومات عن ضباط في الجيش الإسرائيلي لم تكشف أسماءهم.

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