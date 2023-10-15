35 % نمواً بالسجلات التجارية في الوساطة العقارية بنهاية الربع الثالث من 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 8:41 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في الوساطة العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 بنسبة 35 %. وبلغ عدد السجلات القائمة للوساطة العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، 18904 سجلاً، مقابل 13989 خلال الفترة نفسها للعام المنتهي 2022م. وتصدّرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات، بواقع 7659 سجلاً، تلتها مكة المكرّمة 5328، ثم الشرقية 2462، ورابعاً المدينة المنوّرة 858 سجلاً ثم عسير 707.

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