انت الان تتابع "الصحة": لاستخدام دواء فلاجيل خلال الرضاعة يجب استشارة طبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الصحة أنه لا ينبغي استخدام دواء فلاجيل (ميترونيدازول) خلال فترة الرضاعة الطبيعية دون استشارة طبية.

وأضافت الوزارة رداً على استفسار إحدى الأمهات على حساب 937 على "إكس"، حول إمكانية استخدام حبوب فلاجيل خلال فترة الرضاعة، لافتة إلى ضرورة إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": لاستخدام دواء فلاجيل خلال الرضاعة يجب استشارة طبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.