انت الان تتابع بتطبيق خطة الطوارئ.. أمانة العاصمة المقدسة تكثّف استعداداتها للتعامل مع الحالة المطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 9:02 صباحاً

رفعت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات- استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة قد عقدت اجتماعًا تحضيريًّا في مقر الإدارة العامة للطوارئ والأزمات، جرى خلاله التنسيق بتنفيذ تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار في مكة المكرمة مع الجهات المعنية؛ وذلك لتهيئة المعدات والآليات والعمال ومناقشة الجدول الزمني لكل مراحل الفرضية. وأضاف أن الهدف الرئيسي للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وقياس مدى استعداد الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بالأمانة، وقياس سرعة الاستجابة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على رفع أداء الفريق، وتلمس أوجه التطور والقصور، وتطبيق خطة الاستجابة للأمطار والسيول مع التعرف على استعداد الأفراد والجهات المشاركة المنفذة لأعمال خطة طوارئ الأمطار والسيول، وقيام كل إدارة بالمهام والواجبات المنوطة بها؛ وذلك من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة. وأشار إلى أنه قد شارك في تنفيذ التجربة كل من وكالة البلديات ووكالة الخدمات، ووكالة المشاريع، ووكالة التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى وكالة السيول والأمطار؛ حيث تَضمنت تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة؛ بما في ذلك سيناريوهات هطول أمطار وجريان سيول في العاصمة المقدسة وارتفاع منسوب المياه؛ مما أدى إلى وجود عدد من البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ وعمليات (940) بأمانة العاصمة المقدسة عن تجمع مياه وتساقط أشجار ولوحات إعلانية وانجراف سيارات.

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