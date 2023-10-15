شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة بساحل تبوك وأمطار غزيرة ومتوسطة على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتشر عدد من الظواهر الطقسية في مختلف مناطق المملكة، والتي تتنوع بين الأمطار والرياح الشديدة، والتي نبه منها المركز الوطني للأرصاد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيَّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات أملج، والوجه، وضباء، ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أمطار وصواعق بجازان

كما أصدر المركز، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات, أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيَّن المركز ان الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

جريان سيول بالباحة

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.