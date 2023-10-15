مكة تسبق الشرقية في تراخيص النقل

وفاقت تراخيص أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية المصدرة تراخيص 14 نشاطا آخر للنقل، وبلغ إجمالي التراخيص المصدرة للمناطق 996 ترخيصا، في وقت سيطرت الرياض على التراخيص المصدرة بـ27%.

265 ترخيصا

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل التراخيص المصدرة للربع الثالث من العام الحالي، وبلغ إجمالي التراخيص لـ15 نشاطا للنقل 265 ترخيصا معتمدا، وتصدر نشاط نقل البضائع على الطرق البرية التراخيص المعتمدة، بإجمالي تراخيص معتمدة بلغت 146 بنسبة 55%، وحلت تراخيص تأجير السيارات فئة ج ثانيا، بإجمالي 35 ترخيصا بـ13%، وأنشطة الخدمات اللوجستية ثالثا، بإجمالي 30 ترخيصا بـ11%، ونشاط وسيط الشحن رابعا، بإجمالي 19 ترخيصا بـ7%، ونشاط ترخيص تأجير السيارات فئة د خامسا، بإجمالي 10 تراخيص بـ4%.

الأقل تراخيص

تساوت 4 أنشطة للنقل، كأقل الأنشطة تراخيص مصدرة بترخيص وحيد، وتمثلت في أنشطة توجيه مركبات الأجرة، وترخيص وسيط تأجير السيارات، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، والنقل التعليمي بـ0.37%، وتساوت 3 أنشطة ثانيا بترخيصين اثنين لكل منهما، ممثلة في نقل الطرود محلي ودولي، وتوجيه مركبات نقل البضائع، والنقل المتخصص بـ0.75%، ونشاط نقل الطرود محلي ثالثا، بإجمالي 3 تراخيص بـ1.13%، وتراخيص تأجير السيارات فئة أ رابعا، بإجمالي 5 تراخيص بـ2%، وتراخيص تأجير السيارات فئة ب خامسا، بإجمالي 7 تراخيص بـ3%.

27 % الرياض

تصدرت منطقة الرياض التراخيص المصدرة حسب المناطق، حيث بلغ إجمالي التراخيص 265 ترخيصا بــ27%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 256 ترخيصا بـ26%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 185 ترخيصا بـ19%، والقصيم رابعا، بإجمالي 164 ترخيصا بـ16%، وعسير خامسا، بإجمالي 37 ترخيصا بـ4%.

تراخيص النقل

265 ترخيصا مصدرا لأنشطة النقل

996 ترخيصا للمناطق المصدرة

%55 من التراخيص المصدرة لنقل البضائع

%27 من التراخيص للرياض

15 نشاطا للنقل مستفيدة من التراخيص

أكثر الأنشطة تراخيص:

نقل البضائع: 55%

تأجير السيارات فئة ج: 13%

الخدمات اللوجستية: 11%

وسيط الشحن: 7%

تأجير السيارات فئة د: 4%

أكثر المناطق تراخيص:

الرياض: 27%

مكة: 26%

الشرقية: 19%

القصيم: 16%

عسير: 4%