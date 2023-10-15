انت الان تتابع 14 يوماً ثم تتعافى.. 6 نصائح يهديها مستشفى حراء لمصاب الإنفلونزا الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 10:48 صباحاً

قدّم مستشفى حراء العام، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، 6 نصائح للمصاب بالإنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أن أعراضها تستمر عادةً لمدة 7 إلى 14 يوماً ثم يبدأ الجسم بالتعافي. وأوضح المستشفى نصائحه للمصاب عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "اعزل نفسك وتجنّب مخالطة الآخرين، وخذ كفايتك من النوم واحرص على الراحة، واغسل يديك بشكلٍ دوري". وتابع النصائح، وفق إنفوجراف نشره اليوم: "استخدم المناديل لمرة واحدة فقط، واشرب كثيراً من السوائل، وتناول الأدوية المسكنة عند اللزوم".

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