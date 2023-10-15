شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الحشرات والقوارض ..358 ألف زيارة منزلية لصحة البيئة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت 93.598 ترددًا ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.

وشملت الأعمال رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية، كما شملت تنفيذ مكافحة البعوض داخل الوحدات السكنية وبلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.

انخفاض عدد البلاغات

أضاف مدير عام صحة البيئة علي الصحفي، بأن عدد البلاغات الواردة قد انخفضت بنسبة 56% عن الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مضيفاً أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعًا .

كما أوضح أنه جرى استخدام كافة الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات، للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها، ومباشرة بلاغات المواطنين، والتي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكافة الإمكانيات.