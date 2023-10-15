شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 17 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم، تقديم خدماتها للنساء في مركز الشبيكية بمحافظ الرس لمدة 3 أيام، ويوم الإثنين في المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، ويوم الأربعاء في متوسطة وثانوية قصيباء بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، وفي كليات بريدة الأهلية، وللنساء في الثانوية الثانية بمحافظة رياض الخبراء، بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم لمدة يوم واحد لكل موقع.

أماكن الخدمة

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في مقر قوات الدفاع الجوي، ويوم الثلاثاء في مقر حرس الحدود، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في محافظة العويقيلة، ويوم الثلاثاء في مركز لينة لمدة 3 أيام لكل منهما، فيما تقدم خدماتها بالمنطقة الشرقية يوم الإثنين للرجال والنساء في الجامعة السعودية الإلكترونية بمدينة الدمام، وتقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مدرسة علم وبناء الابتدائية بمدينة الدمام لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدلًا تالفًا عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.