شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متقاعدة تحول هوايتها في الرسم إلى "عالم الخياطة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى، ذكاء الحجي، وهي متقاعدة سعودية، إلى تحقيق حلمها في إطلاق مشروعها الخاص في مجال الخياطة والتصميم، بعد نجاحها في المشاركة في معرض «طموح وهمم» لتصميم وخياطة وتطريز العباءات، بمحافظة الأحساء.

وكانت الحجي، تعمل إدارية قبل أن تقرر التقاعد، لكنها رفضت الجلوس في المنزل، وحرصت على تطوير مواهبها التي تملكها، فبدأت بالاشتراك في دورات الفن التشكيلي، ثم تعلمت الخياطة والتصميم.

تعلم وتطبيق

في حديثها لـ "اليوم"، قالت الحجي: "بعد تقاعدي حرصت على أن التحق بعدد من الدورات، ومن دورة إلى دورة طورت من نفسي، فبدأت بدورة الفن التشكيلي وشاركت في أكثر من معرض، وخرجت من «طموح وهمم» بنتيجة جميلة ومرضية لنفسي".

وأضافت: "التحقت بدورة الخياطة بناء على تشجيع زميلاتي، واقترحت أحد الزميلات أن أطبق الرسم على الخياطة أو نماذج الخياطة، فحاولت وعملت الرسم، حيث طبعت الفن الانطباعي على العباءة وكانت محط إعجاب الجميع".

وأوضحت أنها نفذت ما يقارب 4 عباءات بهذه الطريقة، وكل عباءة تحاكي نوعًا من أنواع الفن الذي تعلمته، ومنها الفن الانطباعي باستخدام ألوان خاصة بالقماش بلاستيكية، والتي أعطت جمالية كبيرة.

وأكدت أن رسالتها لكل أسرة هي عدم الملل وتنمية الموهبة، مشيرة إلى أن طموحها هو أن تعمل مشروعا تظهر فيه طاقتها الفنية، وسوف تبدأ بمشروع الخياطة بشكل مطور مع التغيرات في العباءات والملابس.