شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: استديو رئاسة الشؤون الدينية نقلة رقمية لإيصال رسالة القرآن إلى العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، باكورة إنتاجها القرآني من الاستديو الخاص بها، بتلاوة مرتلة لسورة "الفاتحة"، بصوت الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تعزيزًا لرسالة القرآن الكريم، وغرسًا لهداياته الإيمانية، ومنهجه الوسطي القويم، وإبلاغ العالمِين خطابه الداعي إلى المطالب العالية، والسَّلام الإنساني، والتعايش والتآخي.

وأكد رئيس الشؤون الدينية، بأن الاستديو سيشهد نقلة نوعية دينية عالمية، لإيصال رسالة القرآن الكريم وهداياته الإيمانية ومنهجه الوسطي في شتى المجالات إلى العالم.

وتابع قائلًا: "سيتم بث التلاوات ونشرها على القنوات والإذاعات، ومواقع التواصل الإسلامية والعالمية بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، ويأتي ذلك ضمن سلسلة دينية معدَّة لنشر قيم ورسالة القرآن الكريم الوسطية وإفادة الإنسانية جمعاء من هداياته، لما في القرآن من عمق التأثير في النفوس، وانعكاس على سلوك الفرد والمجتمع الإنساني".

استوديو رئاسة الشؤون الدينية

يحتوى استديو الرئاسة على أحدث الأنظمة الصوتية، وأفضل المعايير الفنية، ويضم الكوادر المتخصصة؛ لإخراج الأعمال والترتيلات القرآنية ندية، في أكمل صورة وأبهى حلة.

وتكعف رئاسة الشؤون الدينية على إعداد خطط استراتيجية؛ ليكون استديو الرئاسة رائدًا تقنيًا، وفق أحدث الأنظمة الصوتية، وأفضل المعايير الفنية العالمية، ومنارة للقرآن الكريم وتلاواته عالميًا.

وسيتم تعضيد استديو رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام؛ باستديو مماثل في وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ على أحدث الأنظمة الصوتية، وأفضل المعايير الفنية العالمية.