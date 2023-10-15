شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر.. آلية دخول مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني بين حين وآخر، واليوم يبدأ مزاد اللوحات عبر منصة أبشر.

⁩وتمكّن "أبشر" الراغبين في شراء اللوحات المميزة، من المشاركة في المزاد إلكترونياً، من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

الوصول للخدمة

أوضحت الإدارة العامة للمرور ، عبر حسابها على منصة "إكس" طريقة الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني، وهي كالآتي:

الدخول لمنصة أبشر

الضغط على أيقونة خدماتي

اختيار المرور

الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

اختيار نوع لوحات المركبات

وأكدت أنه بعد إتمام تلك الخطوات بشكل صحيح، تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.