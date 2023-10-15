شكرا لقرائتكم خبر عن "طاولة" فعالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت صحة الرياض، ممثلة بالإدارة المساعدة للأزمات والكوارث الصحية، فعالية "طاولة" لقيادة الأحداث الصحية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات، اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام.

وتهدف الفعالية إلى توعية الحضور بكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من خطر تعرضهم للكوارث التي تؤثر في جودة حياتهم وصحتهم، وزيادة الوعي العام بأهمية كبح جماح المخاطر التي يواجهونها.

وركزت الأنشطة المصاحبة على التعريف بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية ودوره في عملية الرصد والإنذار المبكر.

واستعرض مساعد المدير العام للطوارئ والكوارث الصحية، الدكتور ممدوح الجهني، عدد منجزات الإدارة والمشاريع المستقبلية كان أبرزها مشروع القدرة على صمود المدن صحيًا.

تمرين الطاولة

كما شهدت الفعالية عمل تمرين الطاولة لقيادة الأحداث بصحة الرياض للمساعدة في رسم السيناريوهات الخاصة بالأزمات المحتمل وقوعها في المنطقة وقياس مدى جاهزية المنشآت الصحية والفرق المعنية بالتعامل مع الكوارث الصحية الطارئة.

وأوضح أن إدارة الأزمات والكوارث الصحية بصحة الرياض تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل والتنسيق داخل القطاع الصحي، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتكاملة، وذلك بتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني.

خكة الطوارئ

ولفت د. الجهني إلى أن صحة الرياض تنفذ باستمرار الفرضيات لاختبار جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ الصحية استعداداً لحدوث أي طارئ، وقياس مدى تجاوب الجهات والمنشآت ومعرفة نقاط القوة ومكامن الضعف والعمل على تحسينها وتدريب طواقمها وذلك لتعزيز الاستعداد على مثل هذه الأحداث.