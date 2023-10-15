شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة إندونيسي من سرطان حاد بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت الفرق الطبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، مقيمًا إندونيسيًا في العقد الخامس من العمر، عقب معاناته من سرطان دم ميلودي حاد.

وأوضح الفريق الطبي أن طوارئ المدينة الطبية استقبلت حالة المريض، والتي كانت حرجه، على جهاز تنفس صناعي مع وجود التهابات شديده ونقص حاد في الدم، وارتفاع شديد في كرات الدم البيضاء.

خطة علاجية ناجحة

بعد عمل الفحوصات الازمه والأشعة، تم تشخيص المريض بسرطان دم ميلودي حاد، ليقوم الفريق الطبي علي وجه السرعة بعمل خطة علاجية، شملت جلسات لفصل الخلايا السرطانية من الدم، وبدء الجزء الثاني من العلاج عن طريق العلاج الكيميائي.

وتحسنت صحة المريض، وتم فصله من جهاز التنفس الصناعي، بعد أن استجاب استجابة كامله للعلاج وخرج بصحه وعافية.