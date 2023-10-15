السعودية | لحملة الثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية السعودية توفر وظائف شاغرة للجنسين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لحملة الثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية السعودية توفر وظائف شاغرة للجنسين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تعلن الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للإنضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
الشروط والمهارات المطلوبة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).
– إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
المسؤوليات والمهام:
– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.
مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب:
– اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
– يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
– لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
– الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
– إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل إنتهاء صلاحية الوظيفة.
الوثائق المطلوبة:
– سيرة ذاتية محدثة.
– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
– جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
– نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
المزايا:
– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.
– تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).
– بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).
– قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).
– عروض وتخفيضات للموظفين.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من هنا: ( اضغط هنا )