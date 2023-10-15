السعودية | كبير مذيعي “فوكس نيوز”.. مقابلة ولي العهد حظيت باهتمام عالمي كبير ولم يكن هناك أيُّ قيود على أسئلتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكّد كبير مذيعي قناة فوكس نيوز الأمريكية، بريت باير، في مقالٍ نُشر على موقع القناة، اليوم الجمعة، حول مقابلته مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تمّ بثها في شهر سبتمبر الماضي، أنه لم يتعرّض لأيّ قيودٍ في الأسئلة التي طرحها، ولم يُطلب منه ما يمكنه طرحه أو تغطيته.

وأشار إلى أنه تحدّث خلال رحلته مع مجموعة من المواطنين السعوديين العاديين الذين وصفوه بأنه قائدٌ ذو رؤية، مما يؤكّد رغبة ولي العهد في تحويل المملكة إلى قوة لا يُستهان بها على المستوى العالمي.

وتابع، أنه لم يتعرّض لأيّ قيودٍ في الأسئلة التي طرحها، وأبرز في المقابلة قضية جمال خاشقجي، حيث أجاب ولي العهد عنها بشفافية، وأكّد أن جميع المتورّطين في الجريمة تمّ تقديمهم للعدالة، إضافة إلى تناوله حادثة 11 سبتمبر، وأن أسامة بن لادن خطط لعديدٍ من الهجمات الإرهابية في السعودية وكان عدواً للبلدين وحاول إيجاد مشكلة بينهما، وتحدّث أيضاً عن اقتراب العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح أن السعودية، بجهود ولي العهد محمد بن سلمان، تحارب التطرف وتتخذ عديداً من الخطوات لتطوير التعليم والابتعاد عن أي تطرفٍ ديني.

وأضاف، أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أسرع اقتصاد في مجموعة العشرين، وتزداد تركيزاً على الاقتصاد المزدهر والدور المتنامي للسعوديين في العالم، إلى جانب النجاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وتحقق كذلك إنجازات كبيرة في المجال الرياضي.