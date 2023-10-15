السعودية | المملكة تدعم منظمة “الأونروا” بمليونَي دولار لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولدى دولة فلسطين الشقيقة “غير مقيم” نايف بن بندر السديري، شيكاً بقيمة مليونَيْ دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقالت السفارة السعودية في الأردن اليوم (الأحد) عبر منصة «إكس»، تسلَّم الشيك، المفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني؛ حيث يمثّل الشيك المساهمة السنوية المقررة للوكالة، لتتمكّن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.