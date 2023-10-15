السعودية | رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب نيجيريا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وعبر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية نيجيريا لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمناً إعلان الاتحاد النيجيري لكرة القدم دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.

كما التقى معاليه خلال الزيارة بمعالي وزير خارجية نيجيريا، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال واللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل العجرفي.