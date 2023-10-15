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الأهلي يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك في المريكاتو الشتوي

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محمد الفلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قد اقترب بشكل كبير من التعاقد مع الظهير عمر كمال نجم نادي مودرن فيوتشر خلال المريكاتو الشتوي القادم.

حيث أوضح أن اللاعب توصل لإتفاق شفهي مع مسئولي الفريق الأحمر علي التواجد في يناير المقبل،  في الوقت الذي لن يمانع فيوتشر رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الجاري، مما يجعل مسئولي الفريق الأحمر يرحبون بفكرة التعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة.

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الجدير بالذكر أن اللاعب يلقي إهتماما كبيرا من مسئولي الزمالك في الفترة الحالية، ولكن القدرة المالية الكبيرة التي يمتلكها الفريق الأحمر تقلل فرص الفارس الأبيض في التعاقد مع اللاعب.

موقف اللاعب من النادي الأهلي

هذا ووافق اللاعب علي التواجد داخل الأهلي دون التدخل في أي شروط مادية،  ولكنه اشترط أن يكون له دور أساسي مع الفريق في الفترة القادمة للحفاظ علي مستواه وظهوره مع المنتخب المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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