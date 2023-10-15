شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك في المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي قد اقترب بشكل كبير من التعاقد مع الظهير عمر كمال نجم نادي مودرن فيوتشر خلال المريكاتو الشتوي القادم.

حيث أوضح أن اللاعب توصل لإتفاق شفهي مع مسئولي الفريق الأحمر علي التواجد في يناير المقبل، في الوقت الذي لن يمانع فيوتشر رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الجاري، مما يجعل مسئولي الفريق الأحمر يرحبون بفكرة التعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة.

نجم برشلونة يدعم القضية الفلسطينية برسالة مثيرة - طالع

الجدير بالذكر أن اللاعب يلقي إهتماما كبيرا من مسئولي الزمالك في الفترة الحالية، ولكن القدرة المالية الكبيرة التي يمتلكها الفريق الأحمر تقلل فرص الفارس الأبيض في التعاقد مع اللاعب.

موقف اللاعب من النادي الأهلي

هذا ووافق اللاعب علي التواجد داخل الأهلي دون التدخل في أي شروط مادية، ولكنه اشترط أن يكون له دور أساسي مع الفريق في الفترة القادمة للحفاظ علي مستواه وظهوره مع المنتخب المصري.