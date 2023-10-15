شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي صفقتين مدويتين في يناير القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة أن النادي الأهلي مهتما بالتعاقد مع النجم الدولي عمر كمال، لاعب نادي مودرن فيوتشر.

حيث منح المدرب السويسري مارسيل كولر تمسكه بالتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، وعدم الإنتظار حتي نهاية عقد اللاعب مع فريقه في الصيف القادم.

بخلاف تمسك كولر أيضا بتعاقد الفريق مع أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، الأمر الذي يحتم علي الفريق الأحمر التفاوض مع مسئولي الأهرام بشأن التعاقد مغ اللاعب، لا سيما أن عقد اللاعب سينتهي في الصيف المقبل أيضا.

كولر يري أن جميع الفرق قامت بتدعيم صفوفه بشكل جيد، الأمر الذي يجعله يبحث عن التكامل في الفترة القادمة، تحسبا لإشتعال المنافسة المتوقع في دوري الأبطال بالأدوار الإقصائية.

الأهلي يحصل علي موافقة الثنائي

وشددت بعض المصادر أن كلا اللاعبين يمتلك رغبة كبيرة في التواجد داخل الأهلي في الفترة القادمة، الشئ الذي قد يدفع مسئولي الفريق الأحمر لتحقيق رغبة المدرب السويسري وإنهاء التفاوض معهم.