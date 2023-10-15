شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا يبحث مع وزير "الشؤون الخارجية" تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.

ونقل "الجبير" خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب نيجيربا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس النيجيري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

عبر وزير الدولة عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية نيجيريا ملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض مثمناً إعلان الاتحاد النيجيري لكرة القدم دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034. كما التقى معاليه خلال الزبارة بمعالي وزير خارجية نيجيربا ، وبحث الجانبان خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل العجرفي.