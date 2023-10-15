شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من المناطق في المملكة، خلال أسبوع.

وبينت أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي و30 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

إضافة إلى ضبط 64 مخالفًا لارتكابهم مخالفة رعي 3164 متنًا من الإبل و863 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي و7 مخالفين لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 24 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي و8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص ومخالفين لتلويثهما وسطًا بيئيًا.

كما ضبطت الإدراة العامة للمجاهدين 5 مخالفين لاستغلالهم الرواسب جدون ترخيص، وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لتلوثه وسطًا بيئيًا

الإبلاغ عن المخالفين

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.