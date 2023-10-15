انت الان تتابع سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10542 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 12:59 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضاً 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10542.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.32% . فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأديس، وشمس، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 71.87 نقطة ليقفل عند مستوى 22060.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 700 ألف سهم.

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