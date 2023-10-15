انت الان تتابع ضغط كبير… تعثر موقع بوابة قبولي التابع للمؤسسة العامة للتدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تعثر موقع "بوابة قبولي"، التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع انطلاق موعد التسجيل والقبول في دبلوم الكليات التقنية بنين وبنات للفصل التدريبي الثاني، والذي انطلق مساء اليوم الأحد، الساعة 12 ظهرًا ويستمر إلى الثالث من ربيع الآخر.

الموقع حتى هذه اللحظة شهد ضغطًا كبيرًا عليه، ما تسبب في تعليقه وعدم تمكن الطلاب الراغبين في التسجيل، مما فتح المجال لبعض السماسرة باستغلال تعليق الموقع والترويج لأنفسهم أنهم يستطيعون تسجيل من يجد صعوبة بالتواصل معهم على الخاص.

كانت هذه تفاصيل خبر ضغط كبير… تعثر موقع بوابة قبولي التابع للمؤسسة العامة للتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.