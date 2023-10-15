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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من حاكم دبي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتتصل الرسالة بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

استعراض العلاقات الثنائية

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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