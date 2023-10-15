شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من حاكم دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتتصل الرسالة بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

استعراض العلاقات الثنائية

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.