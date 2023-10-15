شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة ترفع جاهزية الاستعداد لموسم الامطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة محافظة جدة ممثلة بوكالة بلديات المحافظات، استعداداتها لموسم الأمطار للعام الحالي 1445هـ، من خلال خطة متكاملة ومدعومه بالإمكانيات البشرية ومتطلبات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ.

وكانت وكالة بلديات المحافظات بالأمانة، عقدت اجتماعها الدوري بحضـور وكيـل الأمين لبلـديات المحافظـات، محمد حسن الزهراني، ورؤساء البلديات، وفريـق الطـوارئ والكـوارث، لمناقشة خطة الوكالة لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الحالات المطرية المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة، حيث جرى التأكيد على رفع جاهزية واستعداد الجهات المشـاركة والداعمـة لأعمال البلديات على مستوى المحافظات.

رفع مستوى الجاهزية

في ذات السياق نفذت بلديات : الليث – غميقة – الشواق _ حلي، فرضية يوم الأربعاء الماضي، لضمان رفع مستوى الجاهزية و الاستعداد لموسم الأمطار، بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لرفع درجة التنسيق والاستجابة.

وتعمل أمانة محافظة جدة بمساندة الجهات المعنية على قياس نجاح خطط الطوارئ، من خلال التأكد من الجاهزية والاستعدادات وفعالية التنسيق وقنوات التواصل ما بين فرق العمل داخل الأمانة و الجهات الأخرى لتقديم الدعم الميداني، والتعرف على مدى الإلمام بالمهام والمسؤوليات من قبل المشاركين، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة الميدانية للتعامل مع الحالات المماثلة وكذلك التعرف على الإيجابيات وتطويرها والسلبيات ومعالجتها.