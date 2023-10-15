شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تنفذ برامج تدريبية في التطوير المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذ مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية عبر محاضرات افتراضية؛ بهدف إكساب الطالبات مهارة متعددة مثل التخطيط، وكيفية تحديد الميول المهنية، والاستراتيجيات التي تساهم في خلق فرص العمل.



ونظَّم المركز (6) محاضرات افتراضية، ضمن البرنامج التدريبي "سُبل وأدوات التأهيل لسوق العمل"، كانت بعنوان "التخطيط الشخصي للعام الجديد"، عرَّفت من خلالها للطالبات والخريجات آلية تحديد الأهداف للعام الدراسي الجديد، ومفهوم وأهمية ومراحل التخطيط، وأهم المهارات اللازمة للتخطيط.



وضمن إسهامات المركز لتأهيل الطالبات والخريجات لســوق العمل، تناولت المحاضرة "استراتيجيات البحث عن وظيفة"، مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في خلق فرص العمل، وتكسبه المهارات الشخصية، وتقدير الذات، والأداء في العمل. إلى جانب محاضرة بعنوان " التفكير والتحليل الإبداعي في المهن"، التي هدفت إلى تعريف الطالبات والخريجات بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، والتعريف بأنماط التفكير وعلاقته بتطوير الحس الإبداعي، واستعراض خطوات التفكير العلمي واتخاذ القرارات، وطرق توليد الأفكار الإبداعية.



وفي السياق ذاته. نفَّذ المركز محاضرة بعنوان " الجهات الداعمة للمشاريع الريادية" ضمن برنامج " مهارات التوظيف الأساسية"، ركَّزت من خلالها على أهم الجهات التي تدعم المشاريع الريادية، وكيفية الاستفادة من دعم الجهات، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان " بناء العلاقات المهنية"، سلَّطت الضوء على مفهوم العلاقات المهنية، وكيفية بناء وتطوير العلاقات المهنية، ومهارات التواصل الفعال في بيئة العمل.



وعمل المركز على تنظيم 3 جلسات إرشادية مهنية جماعية بعنوان "المحفزات المهنية "، و" القيم المهنية"، و" المسارات المهنية" جرى فيها مناقشة موضوع مهني محدد بين الطالبات والخريجات مع مرشدة مهنية معتمدة، إلى جانب جلسات إرشاد مهني فردية تضمَّنت إعداد سيرة ذاتية، ومهارات مقابلات العمل، والميول المهنية.



ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني، للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال توفير مخرجات تنافسية تُمكِّن الطالبات والخريجات ليكنَّ عنصرًا فاعلًا في بناء الوطن، وصناعة المستقبل المستدام.