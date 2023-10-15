شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة أخلاقية لنجم الهلال وواتساب يكشف تفاصيل الأزمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إسبانية تورط ثلاثي منتخب البرازيل نيمار جونيور دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون في فضيحة أخلاقية بمعسكر منتخب السامبا قبل مباراة ضد فنزويلا.

وتعادل منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

سبورت تكشف تفاصيل الفضيحة الأخلاقية لنيمار

ووفقا لصحيفتي سبورت الإسبانية وموندو ديبورتيفو فقد كشف الصحفي البرازيلي ماتيوس بالدي أن الثلاثي نظموا حفلة مع 3 فتيات ليلة مباراة فنزويلا.

وكشفت الصحيفتين الإسبانيتين رصد مجموعة صور للفتاة وهي تغادر الفندق الذي يقيم فيه منتخب البرازيل.

وأضافوا، أن هناك تسجيلًا صوتيًا تم تسريبه عبر واتساب، يشير إلى قضاء نيمار ليلة الخميس الماضي مع فتاة تدعى ريبيكا ريبيرو، كما أن الأخيرة ظهرت في فيديو وهي تغادر فندق إقامة منتخب البرازيل صباح يوم الجمعة الماضي.

وانتشرت هذه الفضيحة لتزيد من الغضب الشديد للجمهور والنقاد تجاه أداء منتخب السامبا أمام فنزويلا والذي كلفهم فقدان صدارة المجموعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.