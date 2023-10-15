شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يغري نجم ضمك لضمه في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحاول نادي الزمالك المصري لضم نجم فريق ضمك السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض الذي يعاني من أزمات كبيرة على المستوى الفني.

وأكدت مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، أن أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء، والذي يرتبط بعلاقة جيدة مع طارق حامد، تواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه واستطلاع رأيه في إمكانية العودة مجددًا إلى الزمالك بداية من يناير المقبل.

وتابعت المصادر أن طارق حامد رحب بفكرة العودة إلى نادي الزمالك، في ظل رغبته في اختتام حياته الكروية مع القلعة البيضاء بعد النجاحات الكبيرة التي حققها اللاعب محليًا وقاريًا.

الزمالك ينفق 160 مليون جنيه في موسم 2022-2023 على فريق الكرة

وفي سياق أخر، أنفق نادي الزمالك -وفقًا لما جاء في ميزانية العام المالي الماضي- ما يقرب من 160 مليون جنيه مصري، على الصفقات الجديدة لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، بعد التعاقد مع 9 لاعبين، وهم: ناصر منسي ومصطفى شلبي وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وسامسون أكينولا وإبراهيما نداي ويوسف حسن ومصطفى الزناري، كما أعاد النادي الحارس محمد صبحي الذي كان معارًا إلى صفوف فاركو.

وتكلفت خزينة الزمالك 20 مليون جنيه للتعاقد مع ناصر منسي، وهو المبلغ نفسه الذي ضم به مصطفى شلبي، فيما ضم عمرو السيسي مقابل 18.5 مليون جنيه، و17.5 مليون جنيه قيمة ضم دونجا، فيما تم ضم يوسف حسن مقابل 5 ملايين جنيه، وبلغت قيمة الاستهلاكات الأخرى (المحمل على المصروف) مبلغ 65 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المرحل إلى الأعوام المقبلة نحو 130 مليون جنيه مصري.