شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يدرس خطة نارية لضم لوكاكو في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال بدأ في دراسة خطة جديدة من أجل ضم روميلو لوكاكو لاعب روما في الصيف القادم.

وأشارت شبكة “كاليتشو ميركاتو” الإيطالية، أن تشيلسي سيقوم بطلب الحصول على 40 مليون يورو، من أجل السماح برحيل لوكاكو،وخاصةً عقب تألقه مع روما ومنتخبه البلجيكي.

وأوضحت الشبكة أن روما لن يقدر على دفع المبلغ الذي سيطلبه تشيلسي، وخاصةً في حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن لوكاكو من المحتمل أن يكون قريبًا من الانتقال لصفوف دوري روشن السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الهلال يرغب في ضم لوكاكو في الميركاتو الصيفي الماضي، ودخل مع تشيلسي في مفاوضات لضم اللاعب، ولكنه فضل الاستمرار داخل أوروبا.

وانتقل لوكاكو لصفوف روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من تشيلسي لمدة موسم واحدة حتى نهاية صيف 2024.