شكرا لقرائتكم خبر عن تفصايل مثيرة في قضية فتاة إيران بعد الحكم على رونالدو بـ99 جلدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن القضية التي أشعلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول العالم بسبب عناق البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيران.

تفاصيل مثيرة في قضية كرستيانو رونالدو وفتاة إيران

وسيطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر الحالي، على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليه بالجلد وفقا للقوانين الإيرانية.

وتواجد حضورًا غفيرًا من الجماهير الإيرانية التي حرصت على مقابلة كريستيانو رونالدو وبعثة النصر في إيران، قبل المباراة التي فاز بها النصر على بيرسبوليس الإيراني 2-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتواصل الصحفي الإيراني "داوود إيكدري"، ونقل رد فعل فاطمة حمامي على عناق الأسطورة رونالدو لها بالقول: "يجب أن أخبركم أنه لم يكن لدي أنا وعائلتي أي شكوى حول هذا الأمر".

وتابعت فاطمة المصابة بالشلل بنسبة 85 % من جسدها وتجلس على كرسي متحرك: "عانقني رونالدو بإحساس العمل الخيري والإخلاص وهذه علامة على حبه وشرفه وإنسانيته".

وكانت وسائل الإعلام قد افادت بأن تقبيل رونالدو للرسامة على رأسها، يعد انتهاكًا للقوانين في إيران، والتي تنص على أنه لا يمكن لرجل تقبيل فتاة خارج نطاق الزواج، وبحسب ما ورد تتم معاقبة من يقدم على هذا الفعل بـ99 جلدة.