شكرا لقرائتكم خبر عن قرار ناري من شركة نادي الاتحاد السعودي - تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، قرار جديد من إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، من مصادر خاصة داخل نادي الاتحاد أن إدارة شركة العميد تدرس بشكل جدي استحداث منصب جديد في النادي تحت مسمّى “مدير تجاري”.

وأضاف المصدر للصحيفة السعودية، أن المدير التجاري سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن إدارة وتحديد الأنشطة التجارية للنادي، منها استهداف متطلبات الجماهير بشكل عام، على أن يجري أيضًا دراسة شاملة للسوق التجاري الرياضي المحلي والإقليمي.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن المدير التجاري من مهامه كذلك إنشاء مصادر دخل للشركة عبر فتح متاجر للنادي، تُعرض فيها المنتجات التي تتعلق بتطوير النشاط ونموّه.

وأختتمت الصحيفة تقريرها، موضحة أن إدارة شركة نادي الاتحاد قررت إبراز واستخدام العلامة التجارية للنادي، ما يضمن زيادة التوسع والأرباح في المستقبل.



موعد مباراة الاتحاد المقبلة في دوري روشن

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام بين فريقي الاتحاد والتعاون في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

