شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق يكشف موعد ظهوره الأول بقميص الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فسر ياسر العروسي مدافع شيفيلد يونايتد، في تصريحات صحفية أسباب تأخره في تمثيل منتخب الجزائر على الصعيد الدولي.

ياسر العروسي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية لعب لمنتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل أن ينضم لصفوف منتخب الجزائر الأول في فترة التوقف الدولي الحالية.

تصريحات العروسي قبل مباراة الجزائر ومصر

وقال العروسي في تصريحات صحفية: "اختياري لتمثيل الجزائر ليس مفاجأة، اختياري منطقي، تأخرت في الانضمام لمنتخب الجزائر بسبب بعض الأوراق التي تعلقت بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تغيير الجنسية الرياضية".

وتابع اللاعب الجزائري:"بمجرد انتهاء الإجراءات انضممت مباشرة لصفوف الخضر، أيامي الأولى مع منتخب الجزائر تسير بشكل جميل، نملك مجموعة جيدة، وسأعمل على تقديم الإضافة المرجوة مني".

وأختتم ياسر العروسي تصريحاته قائلًا:"عائلتي سعيدة وفخورة جدا بتمثيل منتخب الجزائر، أريد الاندماج سريعا مع الفريق واللعب بشكل أكبر".

ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراة ودية ضد منتخب مصر غدًا الإثنين في الإمارات، بعدما نجح المنتخب الجزائري في اكتساح منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس الماضي.