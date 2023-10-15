شكرا لقرائتكم خبر عن ليس النني.. نجم أرسنال الشاب ينضم لمعسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انضم كامرون إسماعيل لاعب فريق أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب الذي يستعد لدخول معسكره الأول في الإسماعيلية تحت قيادة المدير الفني الشاب وائل رياض شيتوس نجم الأهلي السابق.

وعقد وائل رياض جلسة مع كامرون فور وصوله للقاهرة وشهدت الحديث عن بعض الأمور في المعسكر وأهدافه خلال الفترة المقبلة.

من هو كامرون إسماعيل لاعب منتخب مصر الشاب

ويحمل كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، ثلاث جنسيات وهم المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

ويلعب المصري النيجيري الإنجليزي كامرون إسماعيل في مركز الظهير الأيسر الذي انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وفي الوقت الحالي يلعب كامرون إسماعيل صاحب الـ16 عام مع فريق تحت 21 عامًا وتم تصعيده أيضًا للفريق الأول بنادي أرسنال الإنجليزي في بعض الأوقات لخوض تدريبات معهم ولكن لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول تحت قيادة أرتيتا.

جدير بالذكر أن فريق أرسنال نجح في الفوز على فريق مانشستر سيتي في أخر مباريات الجانرز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل التوقف الدولي الحالي.