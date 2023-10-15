شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ناري من جماهير الاتحاد ضد أنمار الحائلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هاجم جمهور نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، في ظل الأزمة الفنية التي يمر بها الفريق، خلال منافسات الموسم الحالي.

وقررت جماهير الاتحاد، عدم حضور مباريات العميد، اعتراضا على قرارات الحائلي، وعدم الدعم بصفقات مميزة، لسد العجز في المراكز التي يحتاجها.

قرار مفاجئ من الاتحاد بسبب الجماهير

ونشر الحساب الرسمي للعميد عبر منصة "إكس"، بيانًا رسميًا للإعلان عن استحداث إدارة الجماهير والأعضاء بالشركة برئاسة عمر الفرج.

وأكد البيان أن إدارة الجماهير مناط بها تولي وتنظيم كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بروابط المشجعين والعمل على الحفاظ على تميز وريادة المدرج الاتحاد عبر تطوير المحتوى وأساليب التشجيع.

وأضاف، أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي قرر تعيين يحيى عسيري رئيسا لرابطة المشجعين، ومحمد عامل رئيسا لمجالس الجماهير في مناطق المملكة، وارتباطهم بمدير إدارة الجماهير والأعضاء، وتم توجيه الشكر والتقدير إلى حمدان المغربي، على جهوده في الفترة الماضية التي ترأس فيها الرابطة، وعلى خدمته لمدرج الاتحاد في السنوات الماضية.

تقسيم إدارة الجماهير

قسم الأعضاء، وقسم أدوات التشجيع، وقسم التصميم والمونتاج، وقسم صناعة المحتوى والأهازيج، وقسم التنسيق.

قسم التواصل، على أن يتولى النادي خلال الأيام القادمة وضع آليات لاستقطاب الكوادر المميزة للأقسام المعلن عنها لتحقيق الأهداف التطويرية المرجوة.