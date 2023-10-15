شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بيان لجنة الانضباط بشأن أزمة الهلال والأخدود وموقف البليهي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انهت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل المثار حول استئناف فريق الأخدود، على قرار عدم إيقاف علي البليهي، مدافع الهلال ومشاركته في مباراة الفريقين.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضها احتجاج الأخدود بشأن مشاركة علي البليهي في مباراة الفريقين الماضية، ببطولة دوري روشن، والتي انتهت بفوز الهلال 3-0.

وجاء بيان لجنة الانضباط والأخلاق كالتالي:-

بعد اطلاع اللجنة على تقارير حكام المباريات ثبُتت للجنة حصول اللاعب علي بن هادي آل بليهي على 3 بطاقات صفراء في المباريات التالية: أبها والاتحاد والشباب، ضمن مسابقة دوري روشن، وصحة أهلية مشاركة اللاعب في المباراة"

وفي سياق متصل، وبعد هذا البيان سترفض لجنة الاستئناف اعتراض نادي الأخدود؛ كون اللاعب علي البليهي لم يحصل سوى على 3 بطاقات صفراء، وما يتردد بشأن وجود بطاقة رابعة في تقرير الحكام لمباراة الهلال والفيحاء ليس صحيحًا على الإطلاق.

وكان الأخدود قد تقدم بإحتجاج جديد بعد صدور بيان لجنة الاضباط والأخلاق وعدم فرض أي عقوبات على اللاعب البليهي أو نادي الهلال.