شكرا لقرائتكم خبر عن قناص البرازيل يقترب من دوري روشن رغم مفاوضات كبار أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود اهتمام من قبل أندية دوري روشن السعودي لضم مهاجم البرازيل المتمرس والهداف.

أندية دوري روشن تستهدف ضم أرتور

وأكدت التقارير الصحفية أن أندية دوري روشن تمني النفس بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي بصفوف نادي بالميراس ببلاده أرتور فيكتور كيمارايس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف تقرير موقع "noticiasdomengao" أن اللاعب البرازيلي أرتور فيكتور كيمارايس حتى الآن لم يتم إرسال أي عرض رسمي له أو لنادي بالميراس، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي صاحب الـ 25 عامًا، قد انضم لصفوف فريق بالميراس البرازيلي في مارس الماضي قادمًا من ريد بول براغانتينو البرازيلي، ونجح في خطف انظار الأندية البرازيلية والأوروبية وأيضًا أندية دوري روشن السعودي، للتعاقد معه والاستفادة من قدراته التهديفية الكبيرة.

ومن المقرر أن تعود الحياة لدوري روشن يوم 21 أكتوبر المقبل، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية يوم 18 من الشهر ذاته، والتي خاض منتخب السعودية مباراة ودية خلاله أمام فريق نيجيريا وستلاقي منتخب مالي يوم 17 من أكتوبر.