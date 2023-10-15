شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم الهلال يسافر خارج البلاد ويغيب عن مباراة الكأس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يغيب سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مباراة الفريق أمام الحزم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الهلال نظيره الحزم، في 30 أكتوبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "موسم 2023-2024".

الدوسري يغير عن مباراة الهلال في الكأس

وأكدت صحيفة "الرياضية" عن وجود اتفاق بين سالم الدوسري، وإدارة الهلال، على عدم المشاركة في مباراة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هذا الإتفاق في ظل ارتباط اللاعب بالسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يعود بعد غياب لمدة 4 سنوات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن رسميًا عن ترشيح سالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، ليواجه القطري المعز علي، نجم الدحيل، والأسترالي ماثيو ليكي، مهاجم ملبورن سيتي.

وترشح سالم الدوسري، لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، بعد الاداء المتميز الذي ظهر به مع المنتخب السعودي في كأس العالم الماضي، وتسجيل هدف الفوز القاتل في مرمي الأرجنتين.

كما ينافس سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، على جائزة أفضل مدرب في القارة، حسبما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،