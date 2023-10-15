أمين الطائف يُكرّم عددًا من مراقبي البلدية المميزين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 4:26 مساءً

كرّم أمينُ الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، اليوم الأحد، عددًا من مراقبي البلدية المميزين. جاء ذلك ضمن سعي الأمانة للارتقاء بمستوى التزام المنشآت التجارية بلوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للحدّ من مخالفات الأنظمة والتعليمات، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات البلدية. وثمّن أمينُ الطائف، خلال التكريم الذي جرى تنظيمه بمقر الأمانة بالنسيم، جهودَ المراقبين في الارتقاء بالعمل الرقابي، وتحسين جودة الخدمات للسكان والزائرين والسياح، والمساهمة في رفع معدل الامتثال. وأعرب عن تطلُّعه إلى مضاعفة الجهود لخدمة الأهالي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو بمثابة تحفيز لغيرهم من المراقبين للارتقاء بأدائهم نحو الأفضل. كما شكر المراقبين على جهودهم الموفّقة في المتابعة والرصد للمخالفات والتجاوزات، وزيادة مستوى الوعي، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة البلدية في كلّ محاور المدينة؛ لرفع مستوى الالتزام بالضوابط والاشتراطات النظاميّة وتعزيز الثقة المقدّمة في الخدمات بجميع المرافق والمنشآت، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

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